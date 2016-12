Critiche per Adriana Lima: "Anche se ho i piedi sporchi sono la regina"

Adriana Lima è uno degli angeli più belli di Victoria's Secret, ma in queste ore anche lei è finita nel tritacarne mediatico per una foto pubblicata su Instagram.

La bella top model ha pubblicato sui social uno scatto che ha sollevato parecchie critiche, non tanto per il bikini da urlo quanto per i piedi. Dall'immagine, infatti, si vede come i suoi piedi siano parecchio sporchi e viste le continue critiche Adriana Lima ha deciso di aggiornare la sua didascalia con una frase lapidaria: "Dei piedi sporchi non mi interessa perchè io sono la regina".

Subito, l'imamgine ha fatto il giro della rete e i suoi fan si sono divisi in due. Se da una parte c'è chi crede che Adriana Lima abbia ragione dall'altra c'è chi la critica duramente e non condivide la sua scelta. Dando un primo sguardo alla foto - diciamo - i piedi sono l'ultima cosa che balza all'occhio, ma per una top model come lei queste "cadute di stile" non sono il massimo. A sua difesa, però, bisogna ricordare che a 35 anni Adriana Lima continua ad essere una delle figure di punta di Victoria’s Secret. Il brand, tra le altre cose, nell’ultimo spot natalizio le ha addirittura affidato un ruolo da regina. Forse da qui la frase "io sono la regina?". (Guarda la foto)