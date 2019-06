Cuba Gooding Jr. accusato di molestie

Anche Cuba Gooding Jr. è entrato nel caos legato ai casi di molestie sessuali. Secondo quanto riporta la testata The Blast, l'attore premio Oscar per la sua intepretazione in Jerry Maguire, è accusato di aver cercato di palpare una donna in un noto club di New York la scorsa domenica.

Secondo il Police Department di New York, una donna di trent'anni ha accusato Cuba Gooding Jr. di averle afferrato il seno mentre si trovavano entrambi al Magic Hour Rooftop Bar and Lounge nel cuore di Manhattan.

La donna avrebbe spiegato che l'attore era sotto effetto di stupefacenti, almeno secondo il racconto che fa Page Six della vicenda: tra la donna e il noto attore sarebbe dunque sorto un litigio che ha catturato l'attenzione della security del luogo, chiamata ad intervenire.

La donna ha denunciato Cuba Gooding Jr. per molestie e la polizia è ora in attesa di parlare con l'attore e sentire anche la sua versione dei fatti. Al momento l'attore ha rifiutato di parlare anche con gli organi di stampa che avevano chiesto un suo commento. Al momento l'attore è alle prese con i documenti del suo divorzio dalla moglie Sarah. In realtà il divorzio era stato chiesto nell'ormai lontano 2014, ma è poi caduto in una sorta di dimenticatoio. Adesso l'ex moglie di Gooding Jr. ha spinto per finalizzare la cosa, anche per via del costo degli avvocati e delle spese legali.

