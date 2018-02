Dai quiz al Burlesque un canale da ridere

Da Piazza Vetra a Milano, angolo della città dotato di un suo story-telling, come si ama dire oggi, prende il via la narrazione di Zelig Tv, il nuovo canale in arrivo al numero 243 del digitale terrestre (non esattamente dietro l'angolo del telecomando, ma in fondo se l'alfabeto ti mette alla lettera zeta...). Qui, dove si muoveva la «ligera», la piccola e media malavita milanese, e dove passeggiavano le prostitute, Gino & Michele e il compagno di sempre Giancarlo Bozzo hanno presentato i palinsesti del canale che, a sentire un Gino in vena di tradizionalismi, «è il figlio di papà Zelig e di mamma Smemoranda, due nostre esperienze storiche che da tempo volevamo mettere insieme».

L'operazione è tutt'altro che in stile Frankenstein e occuperà il cosiddetto piccolo schermo: Zelig Tv ha già aperto i battenti da domenica ma solo ora comincia a fare sul serio. Con una sfilza di programmi che dovrebbero da subito, nelle intenzioni dei curatori, rivelarne la natura. «Sarà un centro di ideazione e produzione interamente autonomo, con oltre 400 ore di produzioni originali solo nel 2018, e uno spettro per tutti i generi televisivi», spiega il direttore artistico Bozzo. Difatti, di roba ce n'è: dal classico show Zelig Time, che fa da colonna portante tutti i lunedì in prima serata, ai talent, ai talk show, perfino ai quiz e alla fiction. Il primo dei talent è atteso per la primavera: Fun Cool Music Award (titolo da leggere ad alta voce per coglierne il goliardico significato), condotto da Marco Maccarini, è il festival della canzone divertente, alla ricerca di nuovi talenti e avrà in giuria Giancarlo Bozzo con Cesareo chitarrista delle Storie Tese. A stretto giro di posta giungerà Miss Burlesque Italia, condotto da Katia Follesa insieme all'inviato Matteo Miglio: 24 concorrenti di spogliarello Burlesque si sfideranno per la palma della spogliarellista più erotica e auto-ironica d'Italia. «Da sempre spiega la bionda comica brianzola sono appassionata di vintage e di anni '40, oltre a essere una fan sperticata di Betty Page, la diva che rese il Burlesque un mito: questo programma è perfetto per me. Le donne Burlesque sono ironiche, sexy e burrose. Certo, sulle prime avevano cercato Belen, ma era già occupata...».

Dall'autunno altri talent saranno Vertigo! (dedicato a giovani filmmaker con smartphone), #140 si concentra sui promettenti giovani coreografi di danza, Actor's Studio, con il critico Gianni Canova, cercherà la next generation del cinema italiano. Tra i talk show già in onda tutti i martedì in prima serata è Stars, incontri con i comici di area Zelig, condotti da Giancarlo Bozzo. Tra gli ospiti sono attesi Ale & Franz, Raul Cremona, Flavio Oreglio, Gioele Dix e molti altri. Intrigante promette di essere in primavera Love Stories: la comica Debora Villa intervista i suoi ospiti inducendoli a raccontare segreti e imbarazzi delle loro relazioni in amore e sesso. Il quiz folle è invece Circa, al via dal prossimo 21 marzo: come racconta il titolo, a vincere è l'imprecisione non l'esattezza. Condotta da Federico Basso, ogni puntata avrà i medesimi 4 concorrenti: Davide Paniate, Ale Betti, Gianni Cinelli e Silvio Cavallo, tutti volti noti di casa Zelig. Nell'area fiction, ancora in produzione e al via tra primavera e autunno, Due di picche, sketch-com al bancone di un bar con i Due di Picche, Pet Comedy, serie di satira sociale con due cani protagonisti e Scatola nera, fiction in 8 puntate che abbinerà comedy a drama: una compagnia teatrale si ritrova in un casale di campagna per preparare uno spettacolo comico, ma il dietro le quinte sarà tutt'altro che da ridere. Al team Smemoranda competerà l'area news e approfondimenti. Tra le produzioni non originali, film e serie tv. Comici, va da sé.