D'Alessio "cancellato" dal 2017 della Tatangelo

Anna Tatangelo si è messa alle spalle un 2017 difficile. In questo ultimo anno infatti più volte il suo nome è entrato nel gossip per le presunte voci (mai confermate) di una rottura con Gigi D'Alessio. Ma i fan della cantante, sempre molto attenti, hanno notato una foto su Instagram che di fatto la dice lunga proprio sul suo 2017. Con un collage di scatti pubblicato su Instagram, la Tatangelo ha rissunto i suoi dodici mesi con i momenti più intensi che ha vissuto. E immediatamente diversi fan hanno notato che Gigi D'Alessio è stato "cancellato" proprio dai ricordi della Tatangelo. Non compare in nessuna delle foto pubblicate nel post per il 2017. La cantante ha inoltre scritto un messaggio in cui ha fatto una sorta di bilancio dell'anno appena passato: "Voglio salutare questo 2017 ringraziandolo dal profondo del cuore per tutte le cose belle che ho vissuto , ed anche per tutti i momenti difficili in cui ho imparato a cadere senza far rumore e rialzarmi più forte di prima, grazie alle persone che amo che non mi hanno fatto mai sentire sola.. L’augurio che vi faccio é quello di avere come me la fortuna di essere circondati da persone che vi amano , vi apprezzano e non vi danno mai per scontate , ma tirano fuori ogni giorno il meglio che è in voi.. di non sentirvi mai soli e di riuscire come me in momenti difficili a guardarvi intorno e trovare magia in ogni piccola cosa !!!“. E ancora: "Ringrazio la musica e tutti quelli che ogni giorno mi aspettano , mi ascoltano , e credono in me perché mi spronano a dare il meglio sempre ..circondatevi di cose che vi fanno stare bene ..Ciao 2017 , benvenuto 2018!“. Infine c'è anche chi ha notato in una foto della Tatangelo scattata ieri sera un anello all'anulare. Un regalo misterioso? (D'Alessio scompare dal 2017 della Tatangelo: clicca qui per guardare la foto)