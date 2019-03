Dalila Di Lazzaro rettifica: "Tra me e Jack Nicholson solo amicizia"

Dopo l’intervista a Vieni da me in cui ha parlato di una relazione decennale con Jack Nicholson, Dalila Di Lazzaro ha rettificato chiarendo la natura del vero rapporto avuto con l’attore americano.

Attraverso una nota inviata personalmente al sito Dagospia, Dalila Di Lazzaro ha specificato di essere stata semplicemente un’amica di vecchia data con l’interprete statunitense. “ Vorrei precisare che con il signor Jack Nicholson non c’è mai stato niente se non una bellissima amicizia e ci siamo frequentati “dieci anni” durante le sue vacanze ma soltanto come amici niente di più ”, ha scritto la Di Lazzaro.

Dopo essere stata protagonista della cronaca rosa in seguito alle dichiarazioni rilasciate nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo, le parole dell’attrice sono state fraintese e in molti hanno immaginato che i suo rapporti con Nicholson andassero ben oltre la semplice amicizia.

A distanza di qualche giorno dalla partecipazione a Vieni da me, però, Dalila Di Lazzaro ha preferito chiarire onde evitare qualunque malinteso.