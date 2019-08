Dan Reynolds degli Imagine Dragons crea un nuovo brano in live instagram

Dan Reynolds degli Imagine Dragons in teoria dovrebbe godersi un momento di pausa dopo i due anni che lo hanno portato in giro per il mondo con la sua band.

Dopo il grande tour dedicato all'album Evolve e quello successivo dedicato ad Origins, che ha portato gli Imagine Dragons a suonare alla Visarno Arena di Firenze lo scorso 2 Giugno, sembrava che il gruppo fosse pronto a rititarsi dalle scene per un po'.

Il motivo di questa decisione non era solo il desiderio di riposarsi dopo il grande exploit fisico, ma anche quello di avere il tempo di dedicarsi alle rispettive famiglie. Dan Reynolds, ad esempio, sta per diventare padre per la quarta volta.

Ma sembra che il cantante non sia disposto a starsene lontano dalla musica troppo a lungo. Qualche giorno fa sul suo profilo instagram aveva postato delle story in cui lo si sentiva borbottare una melodia.

Ora Dan Reynolds si è seduto davanti l'obiettivo del suo telefono e in live con tutti i suoi fan ha creato un nuovo brano, che al momento ha il titolo provvisorio di Speechless. Durante la live - che poi è stata unita in un video postato su youtube - Dan Reynolds ha anche spiegato come funzioni il suo processo creativo.

