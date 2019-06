Gf, Daniele si sfoga dopo la puntata

Lo scontro tra Francesca De André e Gennaro Lillio è stato al centro dell'ultima puntata di del Grande Fratello. Una lite che è proseguita nella notte e che ha portato Daniele Dal Moro a dire la sua questa mattina. Il bel veronese ha fatto colazione in giardino con Enrico e Gianmarco Onestini, un momento di silenzio e di pace nella casa del GF che ieri è stata caratterizzata da toni accesi e confusione. I tre concorrenti hanno fatto un bilancio della diretta e parlato dei colpi di scena della puntata. Daniele ha ammesso quindi al Grande Fratello la sua insofferenza per questa situazione. "Sono arrivato alla frutta, non voglio più sentir discutere […] Non voglio più sentire urla, voglio godermi l’ultima settimana in serenità".

Daniele contro Francesca de André

Le parole di Francesca De André per Gennaro Lillio di ieri sera non sono piaciute a Daniele Dal Moro. Il ragazzo ha ammesso parlando dello scontri dei due ragazzi la sua insofferenza. "Io certe parole non le dico neanche se litigo seriamente, non glielo avrei permesso, lei ha esagerato". Enrico e Gianmarco hanno dato ragione a Daniele Dal Moro. In particolare Onestini ha sottolineato che Gennaro è sempre stato vicino a Francesca e il trattamento ricevuto ieri non sarebbe stato giusto. La disputa all’interno della casa del Grande Fratello 2019 sarebbe nata a causa della presunta gelosia della De André. Una gelosia più volte negata dalla ragazza. Il rapporto di Gennaro Lillio e Francesca De André ha finito per creare malumore in casa anche tra gli altri concorrenti del reality. I due ragazzi riusciranno a trovare un punto d’incontro riportando la quiete al GF?