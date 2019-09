Dario Argento: "Salvini al governo o all'opposizione? Meglio non vederlo per niente"

L’ex ministro Matteo Salvini pare non essere affatto amato dalla famiglia Argento: dopo lo scontro con Asia a Live! Non è la d’Urso, è il regista Dario a dire la sua sull’esponente della Lega.

Intervistato nel nel corso del format "I Lunatici" in onda su Radio 2, Dario Argento ha espresso tutto il suo rammarico per la scena politica italiana. Ai microfoni di Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio ha ammesso di aver sostenuto per un breve periodo la politica di Matteo Renzi, ma di esserne rimasto profondamente deluso. “ Sono rimasto molto colpito dalla scissione di Renzi dal Partito Democratico – ha fatto sapere - . È stata una cosa assurda, incomprensibile ”. “ Lo stimavo agli inizi, sembrava una persona intelligente – ha aggiunto il regista, re dell’horror - . Ma questa cosa qui è stata disastrosa, degna del peggior film dell'orrore. Una cosa orribile e incomprensibile ”.