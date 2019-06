David Hasselhoff fermato in A21 dalla stradale: "Sei un eroe"

Se fosse stato al volante della sua Kitt, la macchina parlante che l’ha reso celebre negli anni '80 con il telefilm cult Supercar, non l’avrebbero di certo mai preso.

Quando gli agenti gli han fatto segno con la paletta di accostare, David Hasselhoff avrà pensato che stava per essere multato. Ed invece la sorpresa: appena l’hanno riconosciuto, gli hanno gettato le braccia al collo esternando tutta la loro felicità: "Sei il nostro eroe!". L’attore era sì a bordo di una vettura sportiva, ma la velocità non ha comportato alcuna multa perché era impegnato in quel momento nell’edizione 2019 del Gumball 3000: un rally non competitivo lungo 3mila miglia, su strade pubbliche e diviso in 5 tappe, di cui una in Italia, da Venezia a Montecarlo. Ed è qui, sulle nostre strade, che il bagnino di Baywatch è stato bloccato, incappando in un normale controllo.

Hasselhoff è stato fatto subito ripartire per evitare di compromettere la corsa, non prima però di una foto ricordo postata poi da lui stesso sul suo account Instagram con la didascalia: "Mi hanno trascinato fuori ma volevano una foto con quello che hanno detto essere 'il loro eroe': la vita è bella!". Già nel 2013 l’attore era stato immortalato sulle autostrade italiane, mentre si dirigeva a sempre alla volta di Montecarlo, per assistere al Gp di F1. Smarrita la via e fermatosi a un distributore di benzina all'altezza di Caorso per chiedere informazioni, in quel caso fu riconosciuto e aiutato dal campione di montonautica Alex Cremona (con altro inevitabile selfie).