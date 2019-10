Dawson's Creek, James Van Der Beek papà da record: in arrivo in sesto figlio

James Van Der Beek è un super papà e dopo i cinque figli avuti dall'attuale moglie, la famiglia è pronta ad allargarsi nuovamente. Dopo il successo nella celebre serie televisiva degli anni '90, nei panni di Dawson Leery, l'attore americano si è concentrato sulla sua famiglia e con la moglie Kimberly Brook ha avuto ben cinque figli. Oggi James Van Der Beek è protagonista della nuova stagione di "Dancing with the Stars", versione americana di Ballando con le Stelle, e si gode il ritorno di fama che il pubblico gli sta regalando.

Prima delle consuete prove per il programma, l'attore 42enne ha però voluto dare una notizia inaspettata. Dopo Olivia, Joshua, Annabel, Emilia e Gwendolyn è in arrivo il sesto figlio. James Van Der Beek ha scelto Instagram per dare l'annuncio ufficiale, pubblicando un post di famiglia: " Siamo entusiasti oltre ogni immaginazione nell'annunciare che un altro piccolo fascio di gioia ci ha scelto per essere la sua famiglia. Abbiamo fatto la prima ecografia con la nostra crew e abbiamo deciso di condividerlo ".