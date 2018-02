De Andrè vince sfida dello share

Genova, i caruggi, bicchiere e sigarette. "Faber" torna su Rai Uno con la fiction biografica sulla sua vita e batte la concorrenza. La prima puntata di "Fabrizio De Andrè-Principe Libero" ha fatto registrare ottimi ascolti con 6 milioni di telepsettatori e un 24,3 per cento di share.



Luca Marinelli ha interpretato in modo fedele il cantautore genovese. Smilzo, ciuffo e giacche. Il tutto accompagnato sempre da quelle dita dove alla fine "comincia una chiatarra". Il primo appuntamento ha raccontato l'infanzia e l'adolescenza di De Andrè che inizia a virare verso la musica lasciando da parte i manuali di diritto. Poi il matrimonio e l'incontro con la sua seconda moglie, Dori Ghezzi. Questa sera andrà in onda la seconda puntata, quella della maturità degli anni '70 e '80 fino ad arrivare alla morte del 1999. Il primo appuntamento come detto ha battuto l'Isola che ha comunque portato a casa 3.807.000 telespettatori con uno share del 21,6 per cento. Su La7 Floris invece ha totalizzato con il suo Di Martedì 1.455.000 spettatori con il 3,7 per cento di share.