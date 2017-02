De Filippi e Costanzo: tv, amore e fantasia

Tv, amore e fantasia. Pochi autori potevano inventare un capolavoro come quello messo a segno da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. I due, già divi del piccolo schermo, già colonne portanti (soprattutto lei) di Mediaset, già coniugi, domani sera in seconda serata su Canale 5 si intervistano a vicenda. A pochi giorni, guarda caso, dallo sbarco storico della De Filippi a Sanremo, immensa esposizione mediatica per lei e altrettanta pubblicità alla geniale trovata di Carlo Conti. In un incontro «intimo, sincero e molto speciale» Maurizio e Maria si raccontano vicendevolmente attraverso filmati storici che mostrano le tappe più importanti della loro vita e della loro carriera, all'interno del format L'intervista, condotto solitamente da Costanzo. «È strano - dice Maria De Filippi in un promo pubblicato su WittyTv.it - dover rispondere ad una persona che sa tutto di te. È un di più perché ti affidi, è una fregatura perché sai che non puoi mentire: ti viene spontaneo dire ma lo sai. La forza di questo programma sta intanto nel fatto che sei rinchiusa in immagini che sono quattro volte te, che ti sovrastano, e poi la forza sono le domande di Maurizio e la capacità che ha di scavare, anche se con me è gentile». Costanzo così racconta le genesi dell'intervista registrata nei giorni scorsi: «Mia moglie mi ha fregato, alla grande! Avevamo pensato a questa intervista per l'ultima puntata. E invece, mentre aspettavo un altro ospite, è sbucata all'improvviso e mi ha fregato». E dell'approdo a Sanremo che pensa il marito? «Mi spiace solo che resti lontano da me due settimane». Come due giovani innamorati...