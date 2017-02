De Filippi, «L'intervista» boom

È stato davvero un super successo. L'intervista di Maurizio Costanzo a sua moglie Maria De Filippi nel programma L'intervista giovedì in seconda serata su Canale 5 ha raccolto davanti alla televisione ben 2.653.000 spettatori con picchi da 2.982.000 spettatori e uno share del 22,22%. Eccellente risultato anche sui social che segna il dato record di commenti pari a 20mila tweet. L'hashtag #Lintervista ha raggiunto la vetta della classifica dei trend topics italiani e in seguoto del mondo. Un dato televisivo altissimo per quella fascia oraria. E la dimostrazione che, quando c'è intensità nelle domande e nelle risposta, anche le interviste «one to one», ossia faccia a faccia, funzionano bene. In più era la prima volta che Costanzo faceva l'intervistatore di sua moglie, nonostante altre volte fossero apparsi insieme in tv. «È strano dover rispondere a una persona che sa tutto di te. È un di più perché ti affidi, è una fregatura perché sai che non puoi mentire. Ti viene spontaneo dire ma lo sai!», ha detto De Filippi. Senza dubbio, nel corso della chiacchierata ci sono stati momenti emozionanti e in una occasione Maria De Filippi è apparsa chiaramente commossa, specialmente parlando del figlio Gabriele.