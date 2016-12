De Martino e le foto che fanno ingelosire Belen

Non ne ha mai parlato. Eppure Stefano De Martino potrebbe avere una nuova fidanzata. Dopo la rottura con Belen e la relazione tra la showgirl argentina con il pilota di MotoGp, Andrea Iannone, il ballerino a quanto pare avrebbe iniziato a frequentarsi con una misteriosa mora. E così i paparazzi di Novella 2000 lo hanno pizziacto in compagnia della misteriosa fiamma durante una cena. Abbracci e sorrisi hanno accompagnato la serata di De Martino in compagnia della ragazza.

Secondo Novella si tratterebbe di Diletta Puecher. Da tempo si parla di un probabile flirt tra i due. Ma De Martino non ne ha mai parlato. L'ex concorrente di Amici nelle foto appare in compagnia di una ragazza con cui scambia qualche gesto di affetto. I due si trovano in una festa al Garrison, noto locale romano. I due scherzano e si appartano per scambiare qualche chiacchiera lontano da tutti. E adesso le voci del gossip diventano più insistenti. Sarà Diletta la nuova fiamma di Stefano? (Clicca qui per guardare le foto)