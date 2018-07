Deadly Class: i registi di Avengers Infinity War si lanciano in una nuova avventura

Una cosa, a questo punto, pare certa: i Russo brothers’ non resistono alla tentazione di dar vita agli statici disegni dei fumetti. Come l’ape è attratta dal miele, loro lo sono dalla possibilità di reinterpretare e rielaborare delle opere cartacee in prodotti audiovisivi. Tutti sappiamo come si siano cimentati nelle trasposizioni cinematografiche dei Marvel Comics (Capitan America: Civil War e Avengers Infinity War) in passato, riscuotendo un grandissimo successo. Proprio sull’onda di tale successo, a breve li ritroveremo, non più sul grande schermo ma, nei salotti di casa, con la messa in onda di Deadly Class, la trasposizione Tv della graphic novel di Rick Remender e Wes Craig.

La serie verrà trasmessa dall’emittente statunitense Syfy e verrà prodotta, come detto, da Joe e Anthony Russo in collaborazione con Sony Pictures TV e Universal Cable Productions; l’uscita è prevista per un periodo non ancora precisato del 2019.

Deadly Class è una serie a fumetti, attualmente in corso, uscita sugli scaffali nel lontano 2014. Le vicende sono ambientate negli anni Ottanta e vedono come protagonista Marcus Lopez (Benjamin Wadsworth), un senzatetto dal passato tragico e turbolento, che viene accolto nella King’s Dominion, una scuola d’élite per criminali di San Francisco. A frequentarla sono i figli delle famiglie meno raccomandabili della città e tra questi ci sarà anche il protagonista della storia, invitato da Master Lin (Benedict Wong), il preside dell’istituto, che vedrà nel giovane senzatetto delle particolari doti nascoste, pronte a sbocciare con la giusta “educazione”.

Nel cast, oltre ai già citati Benjamin Wadsworth (Teen Wolf) e Benedict Wong (Doctor Strange), troveremo anche Lana Condor (X-Men: Apocalypse) nei panni di Sara, studentessa determinata e dalla reputazione mortale è stata allontanata dalla Yakuza in Giappone e inviata alla scuola per redimersi; Maria Gabriela de Faria nei panni di Maria, ragazza estroversa ma anche pericolosa e carica di rabbia; Liam James nei panni di Billy, skater punk, disadattato a scuola e figlio di un poliziotto corrotto; Michel Duval nei panni di Chico, spaventoso figlio di un signore del cartello e per finire Luke Tennie nei panni di Willie, un gangster iscritto alla scuola per volere della madre, leader di una gang, che si dimostrerà onesto e riflessivo.

Di seguito il primo sguardo su Deadly Class, la Serie Tv realizzata dai fratelli Russo.