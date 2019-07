Dele Alli torna insieme a Ruby: "Le ha dato di nuovo le chiavi di casa"

Dele Alli è sicuramente uno dei prospetti più interessanti del calcio inglese e del Tottenham che negli anni ha sempre ritenuto incedibile il 23enne di Milton Keynes. Il suo rendimento nelle ultime due stagioni è un po' calato dato che da un talento come lui ci si aspetta sempre qualcosa di più. In questi quattro anni in prima squadra agli Spurs, Alli ha messo insieme 182 presenze condite da 53 gol in tutte le competizioni. Dele è anche un punto fermo della nazionale dei Tre Leoni con cui ha già disputato 37 presenze e segnato tre reti nonostante la giovanissima età. Alli continuerà a giocare nel Tottenham anche nella prossima stagione a meno che di clamorosi ribaltoni o di offerte monstre e irrinunciabili per lui o per il club inglese.

In campo le cose vanno comunque bene e così anche nella vita privata e amorosa dato che pare sia tornato insieme alla sua fidanzata, la sexy ed esplosiva Ruby Mae. I due hanno avuto un periodo di crisi ma ora sembra sia stato superato: "Hanno avuto alcuni mesi difficili. Soprattutto per colpa di Dele che dubitava dei suoi sentimenti per Ruby, Si chiedeva se non fosse troppo giovane per sistemarsi. Ma alcuni mesi senza di lei hanno portato chiarezza nella sua mente e ora lui le ha chiesto di tornare a casa sua. È il miglior regalo che Ruby avrebbe potuto sperare", ha detto una fonte vicina alla coppia. La bella Ruby, che vanta quasi 100.000 follower su Instagram, nel frattempo continua a postare foto e video da urlo che ne mettono in risalto un fisico davvero mozzafiato con i suoi tanti seguaci che non perdono tempo per mettere like e per rimpire la sua bacheca di commenti.