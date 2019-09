Demi Moore choc: "Venduta da mia madre per 500 dollari"

Continuano le rivelazioni choc su Demi Moore contenute nell'autobiografia dell'attrice che arriva oggi nelle librerie.

L'interprete di film come Ghost e Soldato Jane ha già raccontato di essere stata stuprata a quindici anni e di essere stata spinta ad avere un rapporto a tre con l'ex marito Ashton Kutcher, con cui è stata sposata fino al 2011.

Ma, come riportato da tgcom, la vita di Demi Moore è stata piena di atti crudeli e umiliazioni, che risalgono sempre alla sua adolescenza.

Nel libro, dedicato a quanto sembra alle tre figlie, Demi Moore avrebbe raccontato di quando sua madre - dipendente da alcol - la portava nei bar affinché gli uomini la notassero. Ed è proprio in uno di questi locali, sotto la spinta di una madre quasi del tutto assente per i suoi problemi d'alcolismo, che Demi Moore venne stuprata alla sola età di quindici anni.

Nelle pagine l'attrice racconta che l'uomo che la violentò le chiese cosa si provasse ad essere venduta da colei che l'aveva messa al mondo. Ad oggi la Moore non sa se quelle parole corrispondessero a verità o se la madre l'avesse veramente venduta per 500 dollari, come disse il suo stupratore.

"Nel profondo del mio cuore credo di no," scrive l'attrice, e poi continua: "Non credo sia stata una transazione così semplice. Quello che non cambia è che lei gli abbia la libertà di fare quello che ha fatto, mettendomi in pericolo".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?