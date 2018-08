Depardieu è indagato ​per violenza sessuale

Bufera su Gerard Depardieu. L'attore francese infatti adesso è sotto indagine per stupro e violenza sessuale. Infatti lunedì scorso sarebbe stata presentata una denuncia contro la star del cinema francese che di fatto adesso risulta indagato. Il suo avvocato, Hervé Temime, respinge le accuse per il suo cliente e ha fatto sapere che l'attore "contesta assolutamente ogni aggressione, ogni stupro". La denuncia contro l'attore 69enne è stata presentata lunedì sotto la giurisdizione della procura di Aix-en-Provence, nel sud della Francia, che ha aperto l’indagine e ha poi rinunciato a favore della procura di Parigi. "Mi rammarico del carattere pubblico di questa procedura, che provoca un grave pregiudizio a Gerard Depardieu, del quale sono convinto che sarà riconosciuta l’innocenza", ha dichiarato il legale Temime, chiedendo "massima moderazione nel rispetto dei diritti di tutte le parti". Insomma non c'è pace per il mondo del cinema. Dopo il caso Weinstein che ha scosso Hollywood e le accuse arrivate contro Asia Argento, un altro big del grande schermo è finito nel ciclone.