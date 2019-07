Diana non si è risposata su richiesta di William?

Lady Diana, dopo il divorzio dal Principe Carlo, non si è mai risposata né ha avuto altri figli.

Chi ama i complotti, in questi anni, ha inventato le teorie più fantasiose, ma secondo quanto rivelato da un’esperta c’è una ragione se questo non è accaduto. Come riporta l’Express, la giornalista Ingrid Stewart ha spiegato che tale ragione è dovuta a uno dei figli, il Principe William.

Il primogenito di Carlo e Diana a quanto parte desiderava che “ Diana fosse lì tutta per lui ”. Diversa invece la posizione del Principe Harry, che ha sempre chiesto alla mamma di darle un fratellino o una sorellina. E, a ben guardare, questo avrebbe anche incontrato le speranze della Principessa.

Nel 1993 Lady D ottenne infatti la separazione e poi il divorzio nel 1996. Un anno prima però, quando era comunque una donna libera, incontrò il cardiochirurgo pakistano Hasnat Khan e i due si innamorarono. Ebbero una storia d’amore lunga due anni, fino a giugno 1997, poco prima che Diana incontrasse Dodi al Fayed e perdesse la vita con lui in un tragico incidente nel tunnel dell’Alma a Parigi.

La Principessa e Khan avrebbero voluto sposarsi e avere due figlie, ma pare non l’abbiano fatto proprio per incontrare i desideri del suo primogenito. Tuttavia, alla morte della Principessa Triste, ci furono tanti che ipotizzarono una sua gravidanza, dettaglio poi smentito dal suo medico personale, che spiegò come Lady D assumesse degli anticoncezionali.

Oggi William è il secondo nella linea di successione al trono britannico e, alla morte della Regina Elisabetta II, diverrà il nuovo Principe di Galles. È sposato con Kate Middleton e ha tre figli: George, 6 anni, Charlotte, 4 anni, e Louis, 1 anno.

