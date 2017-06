Diego Bianchi e la squadra di Gazebo a La7

Diego Bianchi, in arte Zoro dalla prossima stagione farà parte della squadra di La7. Gazebo di fatto trasloca e passa dalla Rai al gruppo di Urbano Cairo. Come era prevedibile, dopo i rumors delle ultime settimane e soprattutto dopo il passaggio di Andrea Salerno alla direzione di La7, il popolare autore e conduttore di ' Gazebo' "ha raggiunto un accordo con l'emittente di Urbano Cairo" per nuovi progetti televisivi. Con lui, ovviamente, tutta la sua 'banda' a cominciare da Marco Dambrosio in arte Makkox. Si ricompatta così il gruppo di lavoro di ' Gazebo' "che

ha mostrato un modo nuovo di informare e divertire", si legge nella nota di La7, anche se il progetto avrà verosimilmente un altro nome. Insomma una grande novità per i nuovi palinsesti della prossima stagione televisiva. Il programma di Rai Tre ha avuto un buon successo di ascolti in questi anni. Spesso l'ironia di Zoro ha accompagnato con commenti graffianti i tweet dei politici di casa nostra. Adesso la "banda" di Zoro si sposterà da un'altra parte. Un altro ingresso dopo l'arrivo del nuovo direttore Andrea Salerno che di fatto per un lunghissimo periodo è stato tra gli autori del programma.