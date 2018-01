"Dietro la grafia della Gregoraci personalità che spicca il volo"

Dall’analisi della firma e della scrittura di Elisabetta Gregoraci emerge una personalità che ha saputo “spiccare il volo” nel mondo dell’immagine, con maestria e utilizzando il meglio dei propri talenti, non solo fisici, ma anche intellettivi. Infatti, la grafia, che procede ripiegata verso sinistra, indica, assieme ad una difficoltà di rapporto con le colleghe che tentano di posporla, la capacità di superare queste difficoltà con arguzia e indifferenza, mettendo in luce abilità nel superarle e nell’esporre i suoi propositi con quel dolce “savoir-faire“ che spiazza chiunque. Ella ha saputo dosare bene la sua bellezza (vedi l’eleganza della “lettera “E” nella firma tracciata in modo originale) utilizzando anche perspicacia e arguzia. C’è differenza tra testo e firma, cosa che, ancora una volta, mette in luce una persona non facile da accontentare, non solo come protagonista artistica, ma anche a livello economico. Ciò non tanto per avarizia, quanto per il fatto che non vuole perdere il prestigio che, con tanta fatica e a spintoni, ha saputo conquistare.