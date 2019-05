Diletta Leotta, bellezza atomica. I fan: “Quando ti sganciano su Pearl Harbor?”

Accomodatasi su una elegante poltrona durante una serata di gala, la splendida Diletta Leotta ne ha approfitto per sfoderare le sue mitologiche gambe davanti all’obiettivo, regalando ai suoi follower uno scatto super hot.

Vestita con un lungo abito azzurro dalla scollatura più che generosa che lascia intravedere un seno da urlo, sono le sue gambe lunghe, toniche e perfette ad accendere la fantasia dei suoi fan che l’hanno subita premiata con una cascata di like e visualizzazioni.

La bella giornalista sportiva sembra davvero una splendida regina seduta su un trono. “ Ti manca solo lo scettro ”, le scrive un fan, mentre un altro ribatte: “ Ma quale scettro! Le manca il re. Posso esserlo io? Mi accontenterei anche di essere il tuo trono ”.

Se il seno prorompente e le lunghe gambe in bella mostra grazie al super spacco del vestito che si apre generosamente sul davanti, spingono un follower a imporsi autocontrollo, ripetendosi il mantra: “ Guardala negli occhi guardala negli occhi guardala negli occhi... ”, un altro non resiste e scrive: “ Portatemi l'ossigeno per favore! ”.

Se anche i suoi piedi perfetti, fasciati in sandali dorati con cinghiettina alla caviglia e unghie laccate rosso fuoco scatenano non pochi commenti in rete, per molti la bellezza di Diletta Leotta è così “ illegale ” e persino atomica che si chiedono: “ Quand’è che ti sganciano su Pearl Harbor? ”.

L’immagine, davvero regale, della sexy Diletta Leotta in poltrona ottocentesca, è stata scattata ieri a un gala dinner a Roma e ha già conquistato più di 300mila visualizzazioni.



