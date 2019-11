Diletta Leotta, chi è l'uomo al suo fianco?

Il volto simbolo di Dazn, Diletta Leotta, è una delle conduttrici italiane più ammirate e apprezzate, in particolare tra il pubblico maschile. Molto attiva sui social, la Leotta conta circa 1 milione e mezzo di follower su Instagram. L'ex inviata di Sky Sport cura molto i suoi profili social condividendo post corredati da foto sexy e storie su Instagram, allietando la vita dei suoi fan. Proprio all'interno delle IG Stories, la bella conduttrice sportiva ha pubblicato nelle ultime ore due foto nelle quali appare in compagnia di un uomo sconosciuto. Gli scatti postati hanno suscitato molto clamore alimentando il gossip già imperversante da mesi che ha invaso la privacy della giornalista catanese. Durante tutto il corso dell'estate 2019, difatti, le riviste di gossip hanno costantemente pubblicato una sfilza di notizie concernenti la vita privata e gli amori di Diletta Leotta.

La relazione segreta con il pugile Daniele Scardina ha tenuto banco per intere settimane, appagando la curiosità famelica dei lettori. Alla fine la storia occulta tra i due personaggi vip è progressivamente affiorata alla luce, diventando pubblica. Lo stesso "King torretto" (appellattivo del pugile) ha rilasciato alcune dichiarazioni attestanti la sussistenza di tale relazione amorosa. Senza contare lo scoop pubblicato qualche giorno fa dalla rivista di cronaca rosa Chi che riportava la notizia scottante riguardante un incontro sospetto tra la famosa conduttrice e il cantante partenopeo, il popolare Gigi D'Alessio. Ma la montagna di pettegolezzi è stata smentita dai diretti interessati e la notizia bomba si è disintegrata in breve tempo. I due hanno confermato di essere soltanto buoni amici, tranquillizzando i rispettivi partner, Scardina e Anna Tatangelo. Peraltro, la cantante, moglie di D'alessio, poco tempo fa è stata ospite del programma radiofonico Take Away di Radio 105 condotto proprio dalla affascinante Diletta Leotta.

Chi è l'uomo nelle foto al fianco di Diletta Leotta?

Nelle foto postate dalla giornalista sportiva nelle sue storie di Instagram, la Leotta appare nel suo ruolo canonico di conduttrice presenziare ad alcuni eventi mediatici di rilevo, accompagnata da un uomo carismatico. Di chi si tratta? Ecco svelato l'arcano. Il gossip ne risentirà, perché l'uomo misterioso che lambisce il corpo sensuale della Leotta altri non è che il suo fratellastro Mirko Manola. Il post della Leotta è corredato da un messaggio affettoso dedicato al suo caro familiare: " Sempre insieme. Brother and sister ". I fan si sentiranno sollevati nell'acclarare la verità, essendo stato svelato il mistero di quest'ultimo gossip sul conto della loro star. I messaggi pervenuti a commento del post sono stati tutti del medesimo tenore. I follower sono concordi nel constatare la bellezza congenita di fratello e sorella.

Manola è diventato un personaggio noto grazie alla vicinanza con la sorella più famosa. Nell'era dei social è facilissimo assurgere a nome di fama postando qualche scatto con il personaggio in auge del momento. Gli scatti insieme alla sorellastra Diletta Leotta lo hanno reso famoso in tutta italia. Anche se in realtà Mirko Manolo non è addentro al mondo dello spettacolo, ma è un professionista affermato in campo medico. Il fratellastro della Leotta, infatti, è un accreditato chirurgo estetico. La famiglia di Diletta Leotta è di stampo moderno, ovvero "allargata", la giornalista è la più piccola dei 5 figli concepiti dai suoi genitori. Questi ultimi hanno procreato dei figli prima di legarsi sentimentalmente. Il padre della conduttrice radiofonica ha una figlia oltre Diletta, mentre la madre, Ofelia Castorini, ha avuto altri 3 figli da una precedente relazione, tra di essi compare Mirko Manola.