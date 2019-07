Diletta Leotta: "Cosi è nata la storia con Daniele Scardina"

Ormai, per gli appassionati di gossip e non solo, è cosa nota: tra Diletta Leotta e il manager Matteo Mammì è finita, dopo quattro anni d’amore. E mentre lui si consola con la bella Anna Safroncik, il volto di Dazn vive un flirt con il campione di boxe Daniele "King Toretto" Scardina.

L'amore sbocciato tra Diletta e Daniele

I rotocalchi rosa e sportivi sono pieni dell'amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Ma com’è nata l’intesa con il pugile? Lo racconta il settimanale Chi: tutto sarebbe iniziato lo scorso 9 marzo quando la Leotta ha seguito per Dazn l’incontro del pugile campione del mondo IBF dei pesi supermedi con Kekalainen: "Che gambe sottili che hai". Questo avrebbe detto Diletta che si trovava accanto al ring. Da lì, un feeling tenuto segreto fino alla fine del fidanzamento con Mammì. Sarà amore? Intanto, gli appassionati di sport sognano. E poi perchè Diletta avrebbe aspettato le mosse del suo ex per rivelare il suo nuovo flirt? Misteri e gossip si infittiscono....