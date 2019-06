Diletta Leotta fa impazzire il web

Diletta Leotta ne ha combinata una delle sue. La bellissima conduttrice di Dazn ha condiviso una foto che la ritrae a bordo piscina: indosso solo un costume intero molto succinto di colore viola.

La foto ha fatto, in breve tempo, il pieno di like.Tra le ultime foto postate dalla show girl sul suo profilo Instagram, una in costume stuzzica l’attenzione dei suoi followers.

I commenti dei suoi numerosissimi ammiratori

Come spesso accade c’è chi vedendo la foto ha dato libero sfogo alla fantasia ma soprattutto all’ormone. Nel complesso, tuttavia, la foto è stata un plebiscito di consensi. Basta citare un commento su tutti: "Ci sono belle donne, ci sono donne stupende e poi c’è Diletta… Devono ancora inventare il termine adatto la tua bellezza!". Che stavolta sia riuscita ad offuscare persino il fascino eterno di Roma?

Questo perché Diletta Leotta è considerata una delle donne più sexy del piccolo schermo e dei social. La sua forma fisica invidiabile fa fatica ad essere contenuta dagli abiti, anche perché al volto di Dazn piace stupire e farsi guardare. Che sia con una camicia dall’ampia scollatura, con un bikini o con pantaloni stretch che evidenziano fianchi e lato b, gli uomini non possono che trattenere il fiato. La bella conduttrice è sempre molto impegnata con il fitness e con lo sport, così spesso opta anche per outfit da allenamento. Compreso un micro-top dai colori sgargianti, pronto ad evidenziare la sua generosa taglia di reggiseno… Il resto è un mix di sorrisi e sex appeal, per la gioia degli occhi.