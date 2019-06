Diletta Leotta improvvisa una camminata hot, ma inciampa

Nonostante la sua giovane età, Diletta Leotta è riuscita già a farsi strada nel mondo dello spettacolo, ma non solo. La bella Leotta, infatti, ha un gran seguito anche sui social, in particolare su Instagram dove ha più di 4 milioni di follower che non si perdono mai un suo annuncio e la ricoprono costantemente di complimenti.

Proprio alcune ore fa, infatti, sul suo profilo sono apparse delle storie nelle quali la giornalista sportiva chiede a un suo collaboratore di leggere alcuni messaggi d’amore ricevuti da un fan. Subito dopo ha iniziato i preparativi per una nuova comparsa sullo schermo degli italiani, ma quello che è accaduto ha lasciato tutti senza parole.

La bionda showgirl, infatti, ha improvvisato una sfilata seducente per le scale ma, all’improvviso, è inciampata, molto probabilmente a causa dei tacchi vertiginosi, rischiando una brutta caduta dalle scale. Il video in questione, imbarazzante ma allo stesso tempo da far morire dalle risate, è diventato virale sui social.

Sulle pagine in cui è stato ricondiviso il simpatico incidente, i fan sono corsi in aiuto della sexy conduttrice. “Ci sono io a prenderti!” e “Questa è la volta buona che cadi tra le mie braccia” hanno commentato alcuni utenti. Altri, invece, hanno sentenziato con ironia: “Sei talmente rifatta che se cadi ti sgonfi…” .

