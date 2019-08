Diletta Leotta sensuale al tramonto su Instagram: fan in delirio

Diletta Leotta qualche giorno fa ha deciso di fare un regalo ai suoi fan caricando sul suo profilo social una foto molto romantica. La conduttrice sportiva di Dazn questa volta ha deciso di caricare sul suo profilo Instagram una foto molto bella e romantica. Lo scatto ritrae la giovane conduttrice Diletta Leotta mentre sta cercando di catturare tra le dita della mano il sole al tramonto di piena estate, finché è pronto a sparire dietro le montagne. Solamente, che però un piccolo dettaglio ha reso la foto leggermente “piccante” grazie alla profonda scollatura della giovanissima conduttrice. Il post ha completamente catturato l’attenzione di tutti i suoi seguaci in quanto si sono dimostrati particolarmente attivi nei commenti. Un vero dettaglio che di certo non è passato inosservato.

Ebbene, sotto al post pubblicato dalla conduttrice non è mancata la frase che descrive la foto, infatti la bella Leotta come sempre riesce ad accendere la fantasia dei suoi ammiratori ed ha scritto: “Catch the sun, before it’s gone” (Cattura il sole, prima che sparisca). In conclusione non sono mancati i commenti dei suoi fan di Instagram. Infatti un suo follower completamente preso dalla sua scollatura ha scritto: “Bella come un sole” , mentre qualcun altro ha commentato: “Io di soli ne vedo tre” . Ma non solo, altri per scherzo hanno riacceso i ricordi di astronomia e geografia appresi a scuola dai fan.