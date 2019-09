"Ti farei al cartoccio", Diletta Leotta nella grotta di sale scatena i fan

Più sexy che mai in un bikini che evidenzia le sue forme mozzafiato, Diletta Leotta sta mandando in fibrillazione i socia dopo aver postato su Instagram una foto in cui appare in tutto il suo splendore all’interno di una grotta di sale in una Spa, pronta per un trattamento di bellezza.

Con un due pezzicolor rosa stampato fantasia e immersa in un’atmosfera quasi onirica, seduta su una montagna di sale, in una stanza dalle luci soffuse, la bella conduttrice di Dazn sorride all’obiettivo mostrando non solo un generoso décolleté, ma uno splendido paio di gambe e un dolcissimo sorriso.

Questo genere di trattamento prevede che il sale sia molto caldo per agire sui muscoli, ma a salire grazie a questa foto è temperatura dei fan della conduttrice tv, incantanti davanti a tanto splendore.

“ La temperatura sale? - scrive esplicito un utente - Salirebbe tutto in quella grotta ”, mentre un altro pensa alla sua salute e scrive: “ Sei illegale. Il sale alza la pressione e tu me la mandi alle stelle! ”.

“ E fu così che il sale divenne cemento ”, commenta un altro follower, mentre un altro preferisce pensare a qualcosa di più dolce: “ Adesso il sale è diventato zucchero con te ”.