Il direttore artistico di X Factor ad Amici? "Io e Maria ne stiamo parlando"

Un post su Facebook di dicembre pubblicato da Luca Tommassini aveva scatenato il gossip su un possibile passaggio del direttore artistico di X Factor a Amici di Maria de Filippi.

Dopo la sua provocazione, infatti, ne era nato un divertente botta e risposta. Maria De Filippi aveva risposto al suo "Maria che dici?": "Ti sta molto bene la felpa e sarebbe una gran bella sfida!". Ora, Tommassini chiarisce a TvZap il senso delle sue parole e della sua provocazione.

"Io ho fatto una provocazione - spiega Luca Tommassini - perché mi piace molto il programma, mi piace molto Maria, mi piace la testa di Maria perché è una donna molto interessante… e quanto mi piacerebbe fare Amici, questa è la verità. Perché è una sfida, l’ennesima sfida per me, quindi io e Maria ci stiamo parlando".

Il direttore artistico di X Factor, oltre alle parole indirizzate alla De Filippi, aveva pubblicato una sua foto con una felpa rossa con scritto sopra "sfida". E proprio quella felpa aveva ricordato a tutto il pubblico le tipiche felpe che gli alunni di Amici indossano per le sfide di ballo e canto. Così si erano e si sono scatenati i rumors.

Al momento tutte le ipotesi sono aperte. Il contratto di Luca Tommassini con X Factor sarebbe scaduto, ma il coreografo sarebbe stato richiamato. "Io sono l'uomo dell'impossibile - conclude -. X Factor per me è come un figlio a cui ho dato tutto. Ho fatto dieci edizioni, più due in Spagna. Ma per i figli arriva il momento di lasciarli andare".