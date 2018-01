Dita Von Teese: "Tutti sapevano di Weinstein"

Dita Von Teese parla dello scandalo relativo alle molestie sessuali che ha investito Hollywood. E lo fa da osservatrice esterna, poiché l'artista burlesque non ha mai ambito esplicitamente a una carrera d'attrice. Secondo Von Teese, il modus operandi di Harvey Weinstein era da tutti noto nel mondo dello spettacolo, ben prima dello scoppio dello scandalo.

L'artista afferma di non aver mai stata oggetto di molestie da parte del produttore, sia perché non ha mai ambito a un ruolo nel cinema, sia perché sempre molto richiesta in ambito lavorativo. Inoltre, il fatto di essere accompagnata dal proprio compagno e da numerosi assistenti nei suoi assistenti potrebbe aver determinato un effetto deterrente sui malintenzionati. La diva burlesque, però, ha raccontato di essere stata in passato drogata al termine di uno show: dopo aver bevuto un drink evidentemente alterato, l'artista si sarebbe svegliata dopo 15 ore senza ricordare nulla, fortunatamente protetta dal suo fedele entourage.

In oltre 20 anni di carriera, come spiega Fox News, Dita non ha mai vissuto situazioni drammatiche come quelle raccontate da numerose attrici negli ultimi anni. Nonostante questo, la diva ha deciso di sostenere con forza le vittime: " Sono andata al Festival di Cannes e tutti sapevano - ha commentato - Mi ha invitato alle feste sul suo yacht, ma non ho mai avuto cattive esperienze con Harvey. Ma, d'altronde, non ho mai cercato di diventare un'attrice ".

Harvey Weinstein, da ottobre a oggi, è stato invece accusato di molestie e stupri da 60 donne. La sua principale accusatrice è Rose McGowan, la quale ha un ex in comune con Dita Von Teese - Marilyn Manson - con cui l'artista burlesque è stata sposata.