Divorzio Cyrus-Hemsworth: a chi saranno affidati i loro 15 animali?

Miley Cyrus e Liam Hemsworth non hanno avuto il tempo di mettere al mondo dei bambini, ma la loro era già una famigliola piuttosto numerosa. La coppia, prima di separarsi, infatti viveva in una grande tenuta in California insieme a quindici animali: sette cani, tre gatti, due cavalli, tre pony e un maialino. Ora il Tribunale dovrà stabilire a chi affidare le bestiole.

Secondo il tabloid Tmz non c’è partita: la vera amante degli animali tra i due è Miley Cyrus. La ex stellina di Disney ha portato per prima gli animali nella sua fattoria, molti dei quali adottati, e se ne prende cura quotidianamente. Una legge in California stabilisce che gli animali domestici debbano essere affidati a chi negli anni passati se ne sia realmente occupato.

Ma anche Liam Hemsworth è stato per loro un buon padrone. Proprio Miley Cyrus, in una vecchia intervista, aveva raccontato di quando Liam, ancor prima del matrimonio, aveva salvato i suoi animali lo scorso anno, mettendoli su un furgone per scappare dalla loro villa a Malibu in fiamme, durante la stagione californiana degli incendi. Proprio questo episodio aveva rafforzato il loro amore, ma non è bastato.

La coppia, dopo molti alti e bassi, aveva pronunciato il “Sì” lo scorso 23 dicembre con una cerimonia molto intima e del tutto inaspettata. Dopo solo otto mesi, però, Liam Hemsworth ha deciso di chiedere il divorzio e Miley Cyrus si sarebbe in fretta consolata, passando l’estate in Italia in compagnia della blogger Kaitlynn Carter.

Per fortuna Liam Hemsworth sembrerebbe aver preso “bene” la notizia, e tutto fa pensare che non inizierà alcune battaglia legale per aggiudicarsi “l’allegra fattoria”, risparmiandosi altro dolore. Lasciare gli animali domestici alla cantante potrebbe sembrare la scelta migliore: anche la sua nuova fiamma è un’amante degli animali. Insieme potrebbero dare la serenità di cui gli amici a quattro zampe hanno bisogno.