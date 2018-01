Domenica in, Benedetta fugge dalla diretta. Polemiche con Cristina Parodi?

Ventate di aria tesa sferzano sullo studio di Domenica In. Durante la scorsa puntata del programma in onda su Rai 1, in moltissimi si sono accorti della fuga di Benedetta Parodi poco prima della fine della trasmissione

L'interrogativo sul web

Cristina chiude il programma e Benedetta fugge dallo studio. Lo hanno visto in molti e alcuni lo hanno anche segnalato sui social network. Cosa accade in casa Parodi? O meglio, cosa accade tra Benedetta e il programma Domenica In? Non è dato saperlo. I più maligni potrebbero pensare che quanto accaduto sia un gesto di palese insofferenza di Benedetta nei confroti della produzione, che oramai l'ha relegata, come scrive Leggo, negli ultimi 20 minuti del programma e a qualche clip registrata in cucina del vip di turno.

Su Twitter, un utente molto attento scrive: " Benedetta Parodi letterlmente fuggita durante i saluti finali di Domenica In ": un riprova di quantoi telespettatori abbiano notato quallo strano comportamento.