Domenica In, Cristina Parodi: "Gli ascolti? Sono buoni"

Cristina Parodi su questa avventura al timone di Domenica In ha le idee chiare. Non vuol sentir parlare di flop sullo share e rivendica i risultati raggiunti. In un'intervista a Controluce su Corriere.it, la conduttrice sottolinea come la sua conduzione del contenitore della domenica pomeriggio di Rai Uno abbia portato a buoni ascolti. A domanda precisa sullo share infatti risponde così: "Le polemiche su Domenica In? Gli ascolti sono buoni".



Insomma per la Parodi non c'è spazio per critiche, a suo dire sarebbero supreflue. Eppure il flop sugli ascolti è davanti agli occhi di tutti. Costantemente il programma perde la sfida con Domenica Live di Barabara D'Urso che va in onda su Canale Cinque. Poi parla anche del risultato delle ultime elezioni. In Lombardia, suo marito, Giorgio Gori, è stato battuto in modo pesante da Attilio Fontana: "Dalle urne esce un'italia arrabbiata e i social favoriscono l'odio". Infine parla anche delle indiscrezioni che in queste settimane parlavano di un rapporto teso con la sorella Benedetta. Su questa voci Cristina taglia corto: "Con mia sorella i rapporti sono buoni...".