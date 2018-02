Domenica In, giallo su speciale Sanremo. Cristina conduce senza la sorella

Domenica In nella sua edizione speciale per il Festival di Sanremo si tinge di giallo. Nella puntata dell'11 febbraio hanno notato una particolare e pesantissima assenza.

"Dov'è Benedetta?"

Cristina Parodi ha condotto l'edizione di Domenica In speciale da Sanremo circondata da cantanti e opinionisti. Una puntata diversa dal solito. Sì e non è solo per la presenza di diversi concorrenti del festival della musica più importante d'Italia ma anche per l'assenza di Benedetta, la sorella di Cristina che co-conduce lo show di Rai Uno, come riportato da Libero.

Sui social in molti si sono chiesti che fine avesse fatto la bella Benedetta. Una risposta non c'è. Il motivo della sua assenza è sconosciuto. O meglio, misterioso.