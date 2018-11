Domenica In, Jerry Calà prima dell'ospitata: "Le corna a Mara Venier..."

C'è grande attesa per l'arrivo di Jerry Calà negli studi di Domenica In. Il comico infatti sarà presente alla puntata del contenitore domenicale condotto dalla ex moglie e ora grande amica, Mara Venier.

Calà, poco prima di presentarsi in diretta a Viale Mazzini, ha concesso un'intervista a Il Giorno, in cui ha raccontato la sua vita e la sua carriera. Il comico ha fatto quindi riferimento anche alla sua storia con la Venier, parlando del presunto tradimento che si sarebbe consumato proprio nel giorno delle nozze.