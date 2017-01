Domenica Live, Cristel Carrisi smascherata dal pubblico: "Prima insulti la D'Urso e poi vai in trasmissione?"

Nel corso della puntata di ieri di Domenica Live, Barbara D'Urso ha ospitato nel suo "salotto" anche la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power, ma non appena Cristel Carrisi è entrata in studio, il pubblico è andato a rispolverare alcuni attacchi che la neosposa aveva fatto nei confronti della conduttrice.

Cristel si è raccontata a Domenica Live, ha parlato della sua vita privata, del suo matrimonio, dei suoi genitori e ha raccontato alcuni aneddoti della sua famosa famiglia. La chiacchierata con la padrona di casa Barbara D'Urso è stata piuttosto tranquilla con qualche piccolo colpo di scena. Ma mentre Cristel Carrisi parlava della sua favola, il pubblico a casa si scatenava sui social.

Gli utenti, infatti, sono tornati a "spulciare" il profilo Twitter della figlia di Al Bano e hanno trovato materiale davvero "interessante". Ecco soltanto due delle tante dure frasi pubblicate dalla figlia del cantante sui social. La Carrisi, nel 2014, aveva condiviso sui social una foto di un piatto di pasta con questa didascalia: " Credo che questa pasta riuscirebbe a rendere anche Barbara D’Urso una brava giornalista. Va bè, non esageriamo dai".

Qualche giorno più tardi, più precisamente il 23 aprile del 2014, Cristel sferrava un altro attacco nei confronti della D'Urso: " Vi prego…se dovesse capitarmi un incidente, se dovessero rapirmi o se dovessi morire in circostanze misteriose…dite a Barbara D'Urso di farsi i cazzi suoi!".

Parole piuttosto dure quelle scritte dalla Carrisi nei confronti della conduttrice di Domenica Live e Pomeriggio Cinque. Ma quello che ha fatto infuriare maggiormente gli utenti è stato il comportamento della figlia di Al Bano. " Prima ti scagli contro la D'Urso e poi ci vai come ospite? Hai forse bisogno un po' di pubblicità" , scrive un utente su Twitter.