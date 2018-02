Domenica Live, Rinaldi smentisce la Nasti: "Non stavo male per le canne"

Nel salotto di Barbara D'Urso va in scena un altro round del "cannagate". A parlare è di nuovo Nadia Rinaldi, costretta a rispondere a quanto raccontato durante una cena da Chiara Nasti.

Tutto inizia da un servizio di Striscia la Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci manda un onda l'audio di una conversazione tra Massimiliano Caroletti, il marito di Eva Henger, e Chiara Nasti, tornata a casa dall'Isola dei Famosi dopo la prima settimana. I due parlano della marijuana presumibilmente fumata da Francesco Monte, e forse altri naufraghi, mentre si trovavano tutti insieme nella casa, nei giorni precedenti allo sbarco sull'Isola. Nella registrazione si sente la fashion blogger napoletana confermare la versione della Henger e poi aggiungere: "Ci stava Nadia che piangeva perché si svegliava tutta stonata".

Proprio su quest'ultima affermazione è intervenuta l'attrice, che già nei giorni scorsi aveva smentito la presenza di marijuana in casa. "Sono stata costretta a dormire sull'amaca per tre giorni, al freddo e al vento - ha detto Nadia Rinaldi a Domenica Live - Sono caduta due volte dall'amaca, ma in tv non è mai andato in onda. Io stonata? Voglio sfidare chiunque a non essere stonato nella mia condizione". La Rinaldi specifica dunque di non avere nulla a che fare con il "cannagate" e che non vuole più essere coinvolta in questa vicenda.