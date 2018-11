Donatella Versace, l’armadio da sogno in un video su Instagram

Donatella Versace vive un po’ ai margini del mondo dei social. Di rado, soprattutto nell’ultimo periodo, si leggono notizie e scandali sulla donna che ha consacrato il marchio del Made in Italy nel mondo. Recentemente però un video che ha pubblicato sul suo account Instagram, ha fatto letteralmente girare la testa a tutti i suoi followers, senza distinzione di sesso.

Donatella Versace infatti ha condiviso con gli oltre 3 milioni di fan che la seguono su Instagram, un breve filmato che mette in bella mostra il suo santuario della moda personale. Tra scarpe, borse, vestiti e accessori, Donatella Versace ha mostrato l’interno del suo armadio, un luogo quasi fuori dal mondo, da fare invidia a tutti i fashion addicted. Oltre a vestiti di oggi genere, anche una scarpiera a vista con una selezione infinita di calzature, tutte rigorosamente con un vertiginoso tacco 12. In prima linea anche la sua amatissima cagnolina Audrey, anche lei con un armadio di vestitini di lusso.

Non è certo la prima regina della moda che ha aperto le porte del suo guardaroba. Prima di lei ci ha pensato Paris Hilton e la stessa Chiara Ferragni. Quello della Hilton ad esempio è stato immortalato persino sul grande schermo, in The Bling Ring, film diretto da Sofia Coppola.

Recentemente Donatella Versace ha venduto il suo brand, fondato con il suo amato fratello Gianni nel 1978, a Michael Kors per una cifra di due miliardi di dollari.