Il dramma di Sara Carbonero: "Si, ho il cancro"

Sara Carbonero, 35 anni, moglie del calciatore del Porto Iker Casillas e volto noto del giornalismo sportivo spagnolo ha il cancro.Sara affida a Instagram il suo dolore e la paura per aver scoperto di avere un cancro alle ovaie scoperto durante un normale controllo. A poche settimane dall’infarto di Iker Casillas, il portiere del Porto ricoverato d’urgenza per un problema cardiaco, la giornalista, sua moglie dal 2012, confessa di essere stata operata per un tumore alle ovaie. La donna si prepara a proseguire le cure nei prossimi mesi come ha affermato su Instagram: ”È andato tutto bene, per fortuna abbiamo individuato il tumore molto presto. Sono calma e fiduciosa: la strada sarà dura ma so che questa storia avrà un lieto fine. Ho il supporto della mia famiglia, dei miei amici e di una grande equipe medica”.

Il post è accompagnato da una citazione di Kafka sulla spiaggia, di Haruki Murakami: “Quando la tempesta sarà finita, probabilmente non saprai neanche tu come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo. Anzi, non sarai neanche sicuro se sia finita per davvero. Ma su un punto non c’è dubbio. Ed è che tu, uscito da quel vento, non sarai lo stesso che vi è entrato”.