Duncan James fa coming out: ha una storia con Rodrigo Reis

Duncan James, cantante che ha raggiunto la notorietà con la boy band Blue tra il 2001 e il 2005, è considerato un sex symbol da moltissime fan. Sabato aveva pubblicato una foto insieme ad un ragazzo su Instagram, dove conta 333mila follower. Nella didascalia del post, che ha superato i 31mila like, si leggeva: "Allarme foto carina! Una persona così bella fuori e dentro. Grazie Rodrigo Reis per farmi sorridere". Nella foto i due ragazzi si sorridono guardandosi negli occhi. Questo ha fatto pensare che quella foto indicasse un fidanzamento ufficiale tra i due.

Duncan e Rodrigo: l'amore è confermato sui social

Duncan, dopo la foto insieme a Rodrigo su Instagram ha quindi deciso di confermare i rumors, pubblicando nuovamente l'immagine su Twitter, dove, invece, ha 332mila follower, scrivendo: "Ho pubblicato questa foto su Instagram ieri e non riuscivo a credere al bellissimo riscontro che ho avuto, i commenti e l'amore da parte delle persone. Non mi sono identificato come omosessuale per molti anni a cause dei miei personali problemi con il coming out, ma finalmente sono felice di come sono e questo ragazzo accanto a me mi rende orgoglio di essere gay".

La risposta dei fan non si è fatta attendere con moltissimi messaggi di auguri: "E' bello vedere due persone così felici di stare insieme", "Bravo Duncan, l'amore è amore a prescindere dal sesso, tutti meritano amore e felicità", "Sei una persona dolcissima, sono felice che vi siate trovati".

Il fidanzato Rodrigo Reis, brasiliano che lavora in Belgio, si descrive sul proprio profilo Instagram come un poliglotta, amante del fitness e del buon cibo. Qualche hanno fa Duncan James aveva già rivelato di identificarsi come bisessuale.