E se Asia restasse a X Factor?

Momenti di incertezza a X Factor. Mentre la trasmissione è già iniziata, si sta ancora cercando il giudice che rimpiazzi Asia Argento per le puntate che andranno in onda dal vivo a ottobre.

Nelle scorse settimane si sono fatti avanti molti artisti («Tante donne», come ha spiegato Lorenzo Mieli di Freemantle) e sono stati fatti provini ad alcuni artisti per testarne la capacità di interagire con il resto della giuria (Maionchi, Agnelli e Fedez). Per qualche giorno Sfera Ebbasta è sembrato vicino ad avere la poltrona di giudice: ha fatto il provino e qualcuno ha mostrato di apprezzare. Però forse anche la produzione si è accorta che il suo ingresso in giuria farebbe storcere il naso ai più e sfrutterebbe soltanto quella componente «spettacolare» della quale onestamente non si sente il bisogno. Perciò il cambio di strategia.

E se tornasse Asia Argento? In fondo la prima puntata è stata «montata» intorno a lei e il consenso è stato unanime. Ora, mentre lo scandalo per le sue presunte molestie sessuali è in sospeso, potrebbe riprendere il posto. E se i concorrenti la chiamassero a gran voce.... Giovedì il verdetto decisivo.