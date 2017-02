E se Virginia Raffaele si trasformasse in Melania Trump?

Dai ridiamoci su: è solo Sanremo! Al bando polemiche, accuse, scandali, tangenti e cachet, ecco a voi chi ci farà fare due risate durante le lunghe serate del Festival. Si sa già che il mattatore principale sarà Maurizio Crozza, presenza fissa ogni sera con la sua «copertina», insomma come faceva a DiMartedì, collegato in video (ma di solito dietro le quinte). E quel siparietto sarà certamente uno spasso. Poi però ogni serata avrà altri momenti divertenti con comici reali, cioè presenti sul palco, diversi ogni puntata. E tra questi la regina sarà Virginia Raffaele, la cui presenza non è stata ancora resa ufficiale dalla Rai, ma pare che ormai l'accordo sia concluso. L'anno scorso la bravissima attrice strappò sonore risate al pubblico imitando Carla Fracci, Belen, Donatella Versace e Sabrina Ferilli, anzi «estrapolando loro l'anima» come dice lei. Chissà che quest'anno non scenda dalle scale negli abiti della donna del momento: Melania Trump. Sarebbe magnifica. Interpretare la più vamp tra le first lady mai salite alla Casa Bianca, con quei vestiti, quei gioielli, quella faccia che, durante la cerimonia di insediamento, cambia espressione al cenno del marito, immagine che ha fatto il giro del mondo, beh sarebbe proprio il pane suo. Già si possono immaginare le sghignazzate mentre entra in scena con un pacco dono per la padrona di casa, Maria De Filippi, come ha fatto Melania quando è arrivata alla Casa Bianca e l'imbarazzata Michelle Obama non sapeva dove metterlo... Beh, queste sono solo nostre fantasie, perché Virginia ama sorprendere e certamente sta escogitando qualcosa di spiazzante... Lei dovrebbe comunque entrare in scena nella serata di apertura, martedì, o in quella finale, sabato. Gli altri giorni saremo allietati da attori che hanno già calcato parecchie volte il palco dell'Ariston. Abbiamo già raccontato in altri articoli dello sbarco del «trio per una notte» formato appositamente per il Festival da Flavio Insinna, Enrico Brignano e Gabriele Cirilli, che faranno il verso al trio Conti-Pieraccioni-Panariello dello scorso anno. E, poi - e questa è notizia delle ultime ore - gradito ritorno in Riviera è quello di Luca & Paolo, i due assi della comicità che affiancarono Gianni Morandi nella conduzione della kermesse anno 2011 e si fecero rivedere nell'edizione successiva e in quella del 2015. Anche senza prendere di mira Berlusconi, giochino ormai passato di moda, non avranno certo problemi a individuare politici da passare alla brace.

Altro ritorno dovrebbe essere quello di Geppi Cucciari, di cui si ricorda una emozionante interpretazione nella finale del 2012. Infine, anzi, ripartendo dall'inizio, martedì sarà di scena anche la coppia Paola Cortellesi-Antonio Albanese, impegnati in uno sketch canoro e anche nella promozione del loro ultimo film Mamma o papà?, in uscita nelle sale a metà febbraio.

Gira che ti rigira, quelli menzionati sono quasi tutti artisti che fanno parte dell'agenzia del manager dei divi televisivi Beppe Caschetto. Insomma, amici che si ritrovano in Riviera per farsi quattro risate ma soprattutto per regalare qualche momento di allegria allo sterminato pubblico del Festival che, in questi giorni di attentati, valanghe e terremoti, ha proprio bisogno di un po' di leggerezza. Musica e sorrisi. E anche un po' di bellezza e di gossip: alla lista delle divette si aggiunge la giornalista sportiva di Sky Diletta Leotta in versione canora. Sempre per gioco s'intende.