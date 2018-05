Ecco cosa la Regina regalerà a Meghan Markle e al Principe Harry

Cosa regalerà la Regina Elisabetta II ai futuri sposi per il Royal Wedding del 19 maggio? Sebbene Meghan Markle e il Principe Harry abbiano già stabilito che gli invitati non dovranno portare loro dei doni ma versare delle somme in beneficenza, il regalo della sovrana non è qualcosa su cui si possa contrattare. Né che si possa rifiutare.

Anche perché non si tratterebbe semplicemente di un dono insolito e davvero di valore, ma di qualcosa che all'anziana regina sta molto a cuore. Meghan e Harry pare infatti che potrebbero ricevere lo York Cottage nella residenza di Sandringham, nel Norfolk, uno dei luoghi più amati dalla regina, dai suoi genitori e dai suoi nonni. Non sarebbe comunque una novità, dato che Elisabetta II aveva già donato la Anmer Hall - sempre a Sandringham - al Principe William e Kake Middleton, mentre Birkhall è andata al Principe Carlo e Sunninghill Park al Principe Andrew. Come riporta l'Express, il biografo della Royal Family Duncan Larcombe ha commentato: " La Regina ha l'abitudine di regalare proprietà ".

Meghan ha già visitato Sandringham a dicembre, per i festeggiamenti natalizi, ospite nella dimora di William e Kate. Lo York Cottage si trova a quasi 180 chilometri da Kensington Palace ed è stata la casa dei nonni di Elisabetta, il Re Giorgio V e la Regina Mary, che lo ricevettero in dono per le loro nozze e dove vissero fino alla morte della Regina Alexandra nel 1925. È però una proprietà della Royal Family dal 1862. Consta di 19.800 acri, tra cui 240 ettari di parco pubblico ed è lì che la Principessa Charlotte è stata battezzata.

Questo dono tuttavia non è una certezza, non ci sono conferme al momento. Tanto più che l'esperto di finanze reali David McClure sospetta che per Harry e Meghan sia meglio una casa più vicina a Londra.