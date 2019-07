Elena Morali si svela: verità su Colorado e crisi con Scintilla

Fino a qualche giorno fa non si parlava d’altro. Numerose pagine di gossip e non solo, annunciavano l’esclusione di Elena Morali da Colorado, il programma che l’ha resa celebre. Insomma tra amore e lavoro per la bella ventinovenne questo sembra essere un periodo un po’ troppo movimentato. Sembra, ma la verità è un’altra. Si, perché proprio lei ha deciso di parlare e di raccontare qual è la realtà dei fatti. Esclusa da Colorado? Amore finito con Scintilla? Macché, semmai è tutto il contrario. Per ora, Elena non ha rilasciato nessuna intervista per nessun giornale ma ha voluto rispondere direttamente alle domande dei suoi fan. Ovviamente tramite i social, su instagram, attraverso uno dei tanti "ask me" che ormai tutti i personaggi famosi ogni tanto fanno.

Elena Morali svela: "Sarò ancora a Colorado"

Naturalmente, tra mille complimenti sulla sua bellezza e gentilezza sono spuntate anche delle domande proprio su Colorado e sulla sua relazione con Scintilla: "Che cosa è successo con Colorado?". Un pò tutti le hanno posto questa domanda. A questo gettonatissimo quesito, Elena ha voluto rispondere che a Colorado ci sarà: "Colorado è stato rinnovato perché è andato molto bene. Io ovviamente porterò dei pezzi nuovi da far vedere, ma nessuno ha mai pensato o detto che non lo farò. Credo semplicemente che ogni tanto qualche giornalista si inventi le notizie perché se le sogna di notte. Quindi, ragazzi, state sereni che mi vedrete." Nessuna esclusione dal famoso programma comico di Italia Uno, la Morali anche per l’edizione del 2020 sarà presente facendo la felicità di tutti i suoi fan.