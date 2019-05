Elena Santarelli: "Ho vietato a mio marito di partecipare a Ballando"

Durante l'ultima diretta di Italia Si in studio si è parlato di Ballando con le stelle e di quanto successo nella precedente puntata. Marco Liorni, insieme ai saggi Rita Dalla Chiesa, Mauro Coruzzi ed Elena Santarelli, ha affrontato la vicenda che nelle ultime ore sta infiammando il gossip nostrano, ovvero la gelosia del ballerino Stefano Oradei per la fidanzata Veera Kinnunen e la lite a causa di Dani Osvaldo. In studio si ricordano in un video i vari amori ed i feeling nati nel programma, così Elena Santarelli prende la parola per dire che proprio per questo motivo non ha fatto fare a suo marito Ballando. La bella showgirl ha rivelato che al marito Bernardo Corradi era stato proposto di partecipare al dance show come concorrente. Offerta che, poi specifica, ha rifiutato lui di sua spontanea volontà.

Elena Santarelli: "No alla partecipazione di mio marito a Ballando con le Stelle"

Marco Liorni racconta la storia della gelosia di Stefano Oradei per la sua Veera e del rimprovero di Milly Carlucci nell’ultima puntata di Ballando 2019. Ad un certo punto, Elena Santarelli ironicamente dichiara che ha vietato la partecipazione al marito: "Ecco perché ho vietato a mio marito di farlo". La showgirl ovviamente intende di partecipare al programma. Così quanto il conduttore di Italia Si le chiede se era stato proposto a Bernardo Corradi di partecipare, risponde positivamente. Poi spiega che il realtà è stato lo stesso Corrado a declinare l’offerta del dance show perché non si sarebbe sentito a suo agio in un contesto del genere.