Elena Santarelli: "Non mostrerò mai più il viso di mio figlio sui social"

Elena Santarelli è tornata a parlare della sua famiglia, dei suoi figli e della malattia di suo figlio Giacomo.

Il piccolo Jack da ormai un anno sta lottando contro un tumore cerebrale. Lui e la sua famiglia non si sono mai arresi e mai lo faranno. Ma ora Elena Santarelli ha preso una drastica decisione. Dopo aver informato i fan che finché Giacomo non sarà del tutto guarito non darà più aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, la showgirl ha annunciato di aver preso una decisione.

Rispondendo alle domande su Instagram, Elena Santarelli ha rivelato di non voler più mostrare le foto dei suoi figli. Né di Grata né di Giacomo. "Non farò più vedere mio figlio Jack sui social - ha replicato sui social -. Ovviamente non abbiamo nulla da nascondere. Solo se lui lo vorrà. Vorrei che fosse libero di uscire un giorno da solo senza che nessuno lo indichi come 'il figlio di'".

Così ha deciso di fare un cambio di marcia la Santarelli. E da qualche tempo ha deciso di non potrare più il volto dei suoi figli su Instagram...