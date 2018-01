Eleonora Pedron torna single: finita la storia con Tommy Vee

Anche la ex compagna di Max Biaggi, Eleonora Pedron, è tornata single: è finita la storia con il dj Tommy Vee.

Sono passati soltanto sei mesi dal loro primo bacio "ufficiale", ma purtroppo la loro relazione è già naufragata. Eleonora Pedron e Tommy Vee si sono lasciati prima delle feste natalizie. A rivelarlo è stata la stessa showgirl al settimanale Chi. Già qualche settimana fa, prima dell'ufficializzazione della loro rottura, il dj aveva confessato: "Tutti i momenti che abbiamo passato insieme sono stati stupendi. Ma Eleonora e io facciamo fatica a programmare la nostra vita, io sono spesso in giro per lavoro e lei è madre di due bambini che ho visto solo una volta finora".

E nonostante tutta la buona volontà, la loro storia non è riuscita a sbocciare. Come ha spiegato Eleonora Pedron al settimanale Chi, dopo la rottura con Vee, lei ha passato le vacanze di Natale con l'amico Riccardo Grande Stevens a New York. La Pedron non è scesa nei dettagli, né ha spiegato le ragioni che hanno portato la coppia a chiudere la relazione. Quello che è certo è che tra i due non ci sarebbe alcun terzo incomodo e con Riccardo è soltanto un'amicizia.

E se non c'è alcun terzo incomodo, è da escludere anche un ritorno di fiamma con Max Biaggi. Che proprio in questi giorni è stato paparazzato a Ortisei in compagnia di una modella americana.