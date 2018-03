Elezioni, il buongiorno di Mentana alla maratona: "Beati voi che..."

"Buongiorno, sono le 6, 33 primi e 33 secondi". Inizia così la mattina elettorale di Enrico Mentana, impegnato tutta la notte in una lunghissima maratona elettorale. La diretta che l'ha ormai reso "famoso" sui social network.

"Se ci seguite da ieri sera sapete di cosa state parlando", dice Mentana ai telespettatori nella speranza che qualcuno non abbia ceduto al richiamo di Orfeo e abbia passato la notte in bianco di fronte alla televisione. "Se vi siete svegliati ora - ironizza poi - beati voi".

"Ci sono state le elezioni - è il riassunto che fa il direttore del Tg di La7 ai telespettatori appena collegati - e ha vinto il Movimento Cinque Stelle come lista, che ha superato il 30% dei voti sia alla Camera sia al Senato".

La diretta di Mentana è iniziata intorno alle 22 ieri sera e non si è fermata fino a stamattina. Oggi sarà in programma anche la rincorsa ai dati delle elezioni regionali, dove se la Lombardia sembra ormai assegnata, il Lazio invece è in bilico con Stefano Parisi che tallona da vicino Nicola Zingaretti.

