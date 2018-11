Elia Fongaro dopo il Gf Vip: "Innamorato di Jane? Non corriamo"

Elia Fongaro è stato ospite della puntata di Domenica Live dell'11 novembre: dopo essere stato eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, l'ex velino ha soddisfatto la curiosità del pubblico parlando del suo rapporto con Jane Alexander. La padrona di casa, Barbara D'Urso ha subito chiesto al giovane quali sentimenti prova per l'attrice, la quale sembra molto presa, tanto da aver buttato alla'ria il rapporto con il suo compagno con il quale conviveva. Elia è innamorta di Jane? "Non corriamo più del dovuto. Ma ho conosciuto una persona molto molto speciale" , ha dichiarato il ventisettene che poi ha continuato ammettendo che tra lui e la donna è tutto molto chiaro.

"Fra me e lei è tutto molto chiaro, c'è stata una bella conoscenza di stima ed affetto reciproco. Poi, è nato qualcosa che avremo modo di chiarire" , ha confessato Fongaro, il quale è stato criticato dagli opinionisti in studio, che hanno ritenuto poco adatte ad una passione appena nata le parole usate da Elia. D'altra parte, l'ex velino anche all'interno della casa è stati molto discreto, a rischio di apparire alcune volte poco limpido. Sta di fatto che il giovane è apparso molto sicuro di sé nonostante le critiche.

Mentre Jane dopo la vita si Elia in casa pare sempre più interessata al giovane, Elia pare aver frenato sulla situazione. Nel frattempo, Fongaro non ha tralasciato di rivolgere un pensiero a Gianmarco, l'ormai ex fidanzato dell'attrice: si è scusato per quanto è successo, complimentandosi con il modo signorile che ha avuto l'artista di affrontare la situazione. Elia stesso ha ammesso che lui stesso nella stessa situazione non sa se si sarebbe comportamento in un modo tanto elegante.

La situazione tra i due si chiarirà di certo quando anche Jane sarà fuori dalla casa: chissà sel'interesse nato fra le mura della casa più spiata d'Italia avrà un seguito o se una volta tornati alla quotidianità i due capiranno di non essere fatti l'uno per l'altra. L'ex velino, che in passato ha avuto una relazione con Chiara Baschetti, protagonista de L'Isola di Pietro 2, ha smentito di avere una fidanzata e di essere discreto per rispettare anche il figlio di Jane: Elia, quando anche l'attrice uscirà, avrà di certo un bel da fare