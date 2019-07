Elisa Isoardi, lo scivolone social: pubblica la foto della patente con i dati della nipote

Dopo aver chiuso definitivamente la sua love-story con il vicepremier Matteo Salvini, Elisa Isoardi è tornata al centro del gossip. E non solo per la sua promozione al ruolo di conduzione della nuova edizione in arrivo de La prova del cuoco. Nelle ultime ore, infatti, la Isoardi fa parlare di sé soprattutto per essere diventata protagonista di uno scivolone social. Nello specifico il volto Rai ha pubblicato la foto integrale della patente contenente i dati della nipote. Un gesto alquanto pericoloso in fatto di privacy, tant'è vero che gli stessi follower della Isoardi hanno indicato a quest'ultima la pericolosità della condivisione dei dati sensibili della giovane nipote.

“Ho il dovere di ringraziarvi di cuore, perché siete attenti e puntuali come sempre - si è così rivolta ai suoi fedeli sostenitori Elisa Isoardi -. Grazie ai vostri commenti mi sono resa conto del refuso. Chiedo scusa, pensavo di aver pubblicato la fotografia che appare ora. Quella tagliata, per intenderci. Purtroppo nella fretta e, mettiamoci anche per la gioia, ho pubblicato quella originale. Rispondo poco ai messaggi, mi impegnerò di più tra poco perché sarò in vacanza e cercherò di dedicarvi il tempo che meritate perché siete fantastici. Grazie di cuore per i complimenti e per la forza che mi date, grazie per le critiche, sono sempre costruttive”.

Elisa Isoardi prima del ritorno a La Prova del Cuoco